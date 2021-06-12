Немецкий банк аннулировал кредит для Беларуси

Немецкий банк аннулировал кредит для Беларуси

Немецкий банк отказался выдавать Беларуси кредит на 100 млн евро, сообщает Корреспондент.

Без кредита нынешние власти Беларуси не смогут завершить модернизацию электросетей и ввести БелАЭС в эксплуатацию.

Немецкий банк KfW IPEX-Bank аннулировал кредит для Беларуси. Об этом информирует Народное Антикризисное Управление в Telegram в субботу, 12 июня.

Ранее шведская EKN отказалась страховать сделки по покупке турбин для БелАЭС. Теперь же немецкий банк KfW IPEX-Bank аннулировал кредит на 100 млн евро, который планировалось потратить на закупку газотурбинных установок Siemens.

Без этого кредита формальным властям Беларуси не удастся завершить модернизацию электросетей и ввести БелАЭС в эксплуатацию.

"Незавершенный проект модернизации грозит дефолтом по другим обязательствам, связанным с БелАЭС, и невозможностью безопасно использовать атомную станцию в электросетях Беларуси. Следовательно, для безопасности граждан БелАЭС не должна быть подключена к энергосистеме страны. Возможности кредитовать покупку турбин из других источников у режима, по сути, нет. Банки Европы и США этого делать точно не будут. Россия изначально для этого кредита привлекла немецкие банки - тоже явно не хочет рисковать своими деньгами. Есть еще Китай и ОАЭ, но они с самого начала не были заинтересованы в этом проекте", - пояснил участник экономической команды НАУ Николай Прокофьев.

В НАУ отметили, что в резолюции Европарламента от 10 июня рекомендуется Siemens AG и другим компаниям Евросоюза прекратить обмен технологиями и новыми разработками с формальными властями Беларуси.

Напомним, что в ЕС готовят санкции против 71 человека из Беларуси. Санкционный список предлагают расширить после задержания Протасевича. В него войдут 71 физическое и семь юридических лиц.

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