Немецкий банк аннулировал кредит для Беларуси

Немецкий банк отказался выдавать Беларуси кредит на 100 млн евро, сообщает Корреспондент.

Без кредита нынешние власти Беларуси не смогут завершить модернизацию электросетей и ввести БелАЭС в эксплуатацию.

Немецкий банк KfW IPEX-Bank аннулировал кредит для Беларуси. Об этом информирует Народное Антикризисное Управление в Telegram в субботу, 12 июня.

Ранее шведская EKN отказалась страховать сделки по покупке турбин для БелАЭС. Теперь же немецкий банк KfW IPEX-Bank аннулировал кредит на 100 млн евро, который планировалось потратить на закупку газотурбинных установок Siemens.

Без этого кредита формальным властям Беларуси не удастся завершить модернизацию электросетей и ввести БелАЭС в эксплуатацию.

"Незавершенный проект модернизации грозит дефолтом по другим обязательствам, связанным с БелАЭС, и невозможностью безопасно использовать атомную станцию в электросетях Беларуси. Следовательно, для безопасности граждан БелАЭС не должна быть подключена к энергосистеме страны. Возможности кредитовать покупку турбин из других источников у режима, по сути, нет. Банки Европы и США этого делать точно не будут. Россия изначально для этого кредита привлекла немецкие банки - тоже явно не хочет рисковать своими деньгами. Есть еще Китай и ОАЭ, но они с самого начала не были заинтересованы в этом проекте", - пояснил участник экономической команды НАУ Николай Прокофьев .

В НАУ отметили, что в резолюции Европарламента от 10 июня рекомендуется Siemens AG и другим компаниям Евросоюза прекратить обмен технологиями и новыми разработками с формальными властями Беларуси.

Напомним, что в ЕС готовят санкции против 71 человека из Беларуси. Санкционный список предлагают расширить после задержания Протасевича. В него войдут 71 физическое и семь юридических лиц.