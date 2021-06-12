Оператор телеканала Медведчука оказался наркодилером

Киевские правоохранители задержали 32-летнего наркоторговца. Им оказался работник телеканала, связанного с Виктором Медведчуком, сообщает 24 Канал.

Мужчину задержали, полиция начала уголовное производство. За сбыт наркотиков фигуранту грозит до 8 лет лишения свободы.

Что выяснили правоохранители

Киевские спецназовцы 11 июня осуществляли патрулирование в Шевченковском районе. Они заметили мужчину, который при появлении полицейских начал странно себя вести.

Выяснилось, что он делал "закладки" с наркотиками. Задержанный пояснил правоохранителям, что за каждую из таких он получал 60 гривен.

На место прибыла следственно-оперативная группа. У мужчины обнаружили расфасованные наркотики, деньги и удостоверение сотрудника одного из телеканалов.

Источники "Цензор.НЕТ"﻿ сообщили, что задержанным является Тарас Олейник – оператор медведчуковского "Первого независимого".

Во время обысков в доме задержанного полиция нашла:

около килограмма амфетамина;

100 таблеток экстази;

каннабис;

марки ЛСД;

веса;

пакетики для расфасовки наркотиков.

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