Оператор телеканала Медведчука оказался наркодилером
Киевские правоохранители задержали 32-летнего наркоторговца. Им оказался работник телеканала, связанного с Виктором Медведчуком, сообщает 24 Канал.
Мужчину задержали, полиция начала уголовное производство. За сбыт наркотиков фигуранту грозит до 8 лет лишения свободы.
Что выяснили правоохранители
Киевские спецназовцы 11 июня осуществляли патрулирование в Шевченковском районе. Они заметили мужчину, который при появлении полицейских начал странно себя вести.
Выяснилось, что он делал "закладки" с наркотиками. Задержанный пояснил правоохранителям, что за каждую из таких он получал 60 гривен.
На место прибыла следственно-оперативная группа. У мужчины обнаружили расфасованные наркотики, деньги и удостоверение сотрудника одного из телеканалов.
Источники "Цензор.НЕТ" сообщили, что задержанным является Тарас Олейник – оператор медведчуковского "Первого независимого".
Во время обысков в доме задержанного полиция нашла:
- около килограмма амфетамина;
- 100 таблеток экстази;
- каннабис;
- марки ЛСД;
- веса;
- пакетики для расфасовки наркотиков.
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