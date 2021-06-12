Матч Евро-2020 остановлен из-за реанимации лидера Дании

Матч 1-го тура группового этапа Евро-2020 Дания – Финляндия остановлен после того, как лидер датчан Кристиан Эриксен потерял сознание. 29-летний полузащитник в конце первого тайма внезапно упал лицом на газон, сообщает Обозреватель.

Момент травмы

Долгое время медицинская бригада проводила реанимационные действия. Как был видно медики делали непрямой массаж сердца, пытаясь вернуть футболиста к жизни.

Футболиста пытаются реанимировать

На трибуне в этот момент находилась жена Кристиана. Она спустилась на поле, но ее не пустили к мужу. Ее утешали капитан команды Симон Кьер и голкипер Каспер Шмейхель.

Спустя некоторое время Эриксена смогли на носилках эвакуировать с поля.

Вместе с игроком "Интера" поле покинули игроки обеих команд.

Футболисты не смогли сдержать эмоций

Диктор на стадионе сделал объявление, попросив зрителей не расходится и сообщив, что дальнейшее решение по матчу будет принято в ближайшее время.