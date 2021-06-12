Матч Евро-2020 остановлен из-за реанимации лидера Дании

Матч Евро-2020 остановлен из-за реанимации лидера Дании

Матч 1-го тура группового этапа Евро-2020 Дания – Финляндия остановлен после того, как лидер датчан Кристиан Эриксен потерял сознание. 29-летний полузащитник в конце первого тайма внезапно упал лицом на газон, сообщает Обозреватель.

Момент травмы
Момент травмы

Долгое время медицинская бригада проводила реанимационные действия. Как был видно медики делали непрямой массаж сердца, пытаясь вернуть футболиста к жизни.

Футболиста пытаются реанимировать
Футболиста пытаются реанимировать

На трибуне в этот момент находилась жена Кристиана. Она спустилась на поле, но ее не пустили к мужу. Ее утешали капитан команды Симон Кьер и голкипер Каспер Шмейхель.

Спустя некоторое время Эриксена смогли на носилках эвакуировать с поля.

Вместе с игроком "Интера" поле покинули игроки обеих команд.

Футболисты не смогли сдержать эмоций
Футболисты не смогли сдержать эмоций

Диктор на стадионе сделал объявление, попросив зрителей не расходится и сообщив, что дальнейшее решение по матчу будет принято в ближайшее время.

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