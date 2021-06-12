Глава ОБСЕ снова посетит Украину

Анн Линде едет в Украину уже во второй раз с начала года. Темами ее визита станут Донбасс, деятельность СММ ОБСЕ и свобода судоходства в Азовском и Черном морях, сообщает Корреспондент.

Действующая глава ОБСЕ Анн Линде едет в Украину во второй раз с начала года. Об этом информирует МИД Украины в субботу, 12 июня.

Линде посетит Украину с рабочим визитом 13-15 июня по приглашению министра Дмитрия Кулебы.

Ключевыми темами переговоров станут ситуация на временно оккупированных территориях Украины, усилия по политико-дипломатическому урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта, деятельность Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, свобода судоходства в Азовском и Черном морях.

Также министры уделят особое внимание шагам для развития политического диалога Украины и Швеции, увеличению объемов торговли и инвестиций, укреплению взаимодействия в международных организациях, активизации сотрудничества в культурной и гуманитарной сферах.

Кроме того, Анн Линде и Дмитрий Кулеба посетят зону проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

Напомним, что ранее в ОБСЕ заявили о снижении напряженности на Донбассе. Количество нарушений режима прекращения огня на линии соприкосновения на востоке Украины за последние недели снизилось, заявили в ОБСЕ.