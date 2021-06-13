Курс валют НБУ

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в воскресенье, 13 июня 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 12 июня, остается стабильным на уровне 27.11 за 1 доллар. Курс доллара остается неизменным с 13 июня 2021 года.

Евро не изменился, и его курс составил 32.99 за 1 евро. Курс евро остается неизменным с 13 июня 2021 года.

Рубль не изменился, и его курс составил 3.76 за 10 рублей. Курс рубля остается неизменным с 13 июня 2021 года.

Фунт стерлингов не изменился, и его курс составил 38.24 за 1 фунт стерлингов. Курс фунта стерлингов остается неизменным с 13 июня 2021 года.

Курс швейцарского франка не изменился и остается на уровне 30.24 за 1 швейцарский франк. Курс швейцарского франка остается неизменным с 13 июня 2021 года.

Курс польского злотого не изменился и остается на уровне 7.37 за 1 польский злотый. Курс польского злотого остается неизменным с 13 июня 2021 года.