Важно, чтобы Украина оставалась транзитером газа - Меркель

Канцлер ФРГ Ангела Меркель на встрече с президентом США Джо Байденом в рамках саммита G7 обсудила ситуацию вокруг газопровода Nord Stream 2, сообщает Укринформ.

Об этом Меркель рассказала на брифинге.

"Мы коротко обсудили тему "Северного потока 2". Вы знаете, что ведутся переговоры немецких экспертов с американским правительством. Считаем, что мы находим хороший путь... Важно, чтобы Украина оставалась страной-транзитером газа" , - заявила канцлер.

По ее словам, атмосфера переговоров способствует сотрудничеству.

Меркель добавила, что в ходе беседы с американским лидером обсуждалась его предстоящая встреча с президентом РФ Владимиром Путиным, а также саммит НАТО и ситуация в Афганистане.

Это первая встреча Меркель с Байденом после избрания его президентом Соединенных Штатов Америки. Канцлер ФРГ собирается с визитом в США 15 июля - как ожидается, тема Nord Stream 2 станет одной из основных во время переговоров в Вашингтоне.