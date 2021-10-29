Полезные свойства водорослей для организма

Морские и пресноводные водоросли не только обладают уникальным вкусом, а также являются природным источником важнейших для нас микро- и макроэлементов. А еще полезны водоросли, как в добавках, так и в чистом виде для поддержания здоровья печени, сообщает Сегодня.

Какие же морские водоросли самые полезные?

Любые водоросли – большой источник йода, важнейшего для нас микроэлемента, от дефицита которого мы часто страдаем. Не случайно китайские врачеватели использовали водоросли издавна, а азиатская кухня полным-полна блюдами из водорослей. Ученые отмечают практически одинаковую пользу зеленых, красных и коричневых водорослей для здоровья в целом – и для печени в частности.

Одна из популярный и полезных водорослей – ламинария или морская капуста. Вторая – сине-зеленая водоросль спирулина: в ней содержится в полтора раза больше белка, чем в соевых бобах. Сегодня спирулину перерабатывают в таблетки и порошки. Их добавляют в рацион лечебного питания людей, а также в качестве пищевых добавок. Популярной пищевой добавкой также является водоросль хлорелла – помимо йода и белка, она полиненасыщенными аминокислотами, то есть Омега-3. Также вкусные и полезные водоросли нори, которые часто используют для суши и других блюд.

А как влияют водоросли на здоровье печени?

Медики исследовали влияние водорослей как на людей, так и на животных: результатами они поделились в медицинском журнале Nurtients. Врачи исследовали показатели здоровья около 25 тысяч человек, которые регулярно включают водоросли в свой рацион. И пришли к выводу, что потребление водорослей помогает избежать развития безалкогольной жировой болезни печени (жирового гепатоза). Этот недуг часто возникает при неправильном питании, ожирении, диабете второго типа, а также связан с наследственностью. Исследование на больных гепатозом животных показало, что добавки с водорослями помогают снизить симптомы стеатоза печени – то есть первую степень жирового гепатоза.

Несмотря на большие различия в плане экспериментов, оба они выявили положительные стороны потребления водорослей. Люди, участники исследования, употребляли водоросли в пищу, а животным давали пищевые добавки с водорослями. И те, и другие методы показали высокие результаты в плане профилактики и лечения жировой болезни печени.