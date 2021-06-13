Быстрый вариант завтрака: яичница по-арабски от Евгения Клопотенко

Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко знает много рецептов быстрых блюд, которые не требуют много хлопот и времени, сообщает Телеграф.

На днях известный кулинар показал, как приготовить очень простой и быстрый завтрак шакшука - блюдо из яиц, жаренных в соусе из помидоров, острого перца, лукa и приправ, которое входит в кухню Израиля и большинства арабских стран.

Способ приготовления:

Нарезаем помидоры, болгарский перец, перец чили, лук, чеснок. На разогретую сковородку с подсолнечным (или оливковым) маслом выкладываем все нарезанные овощи, а также консервированную фасоль (можно также томатную пасту). Приправьте специями и перемешивайте в течении 5-7 минут. Далее по одному выпустите в сковороду яйца, накройте крышкой и готовьте 10–15 минут. Смотрите, чтобы соус не выпарился и блюдо не подгорело.

Яичницу можно подавать прямо на сковороде. Есть ее нужно с подсушенной питой. Также можно смаковать с хлебом. Приятного аппетита!