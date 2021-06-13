Зеленский поздравил Мариуполь с седьмой годовщиной освобождения

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил жителей Маруиполя с седьмой годовщиной освобождения их города от оккупации российскими гибридными силами, сообщает Деловая столица.

"Семь лет назад украинская армия освободила Мариуполь от оккупантов. Благодаря мужественным действиям военных и несокрушимой вере украинцев в городе снова поднят Государственный флаг.

Мирное небо и сине-желтые флаги должны появиться в каждом уголке нашей страны. И на Востоке Украины, и в Крыму. Мы в это искренне верим и делаем для этого все возможное" , — написал президент.

Напомним, 13 июня 2014 года полк "Азов" и другие спецназовцы освободили от пророссийских боевиков Мариуполь.

Впервые торжественно День освобождения Мариуполя было отмечено на государственном уровне 13 июня 2016 года, на вторую годовщину освобождения.