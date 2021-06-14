Украинская голубика хлынет на Ближний Восток: как изменятся цены

Голубика стала единственной ягодой в Украине, площадь под высадку которой за последний год значительно увеличилась. И хотя старт сезона начнется в июле, аграрные эксперты уже сейчас прогнозируют собрать более 7 тыс. тонн урожая, сообщает UBR.

Ставка фермеров именно на эту ягоду не случайна – интерес к ней стабильно растет с 2016 года как на внутреннем рынке, так и у покупателей в странах ЕС.

Новым направлением сбыта стал Ближний Восток, рассказал руководитель проекта "АПК-Информ: овощи и фрукты" Александр Хорев. Но из-за заморозков в мае прошлого года аграрии не смогли собрать нужных четырех тыс. тонн с трех тыс. га и в полной мере удовлетворить спрос иностранцев.

Поэтому фермерские хозяйства начали увеличивать количество насаждений ягоды, и в этом году голубика заняла площадь более четырех тыс. га.

Планируется, что при отсутствии в июне дождей или сильной засухи урожай ягод составит более 7 тыс. тонн, подмечает Хорев.

Это повлияет и на цену: эксперты уверяют, что стоимость для оптовых покупателей будет ниже $7 за кг. Для сравнения, в прошлом году голубика в опте обходилась в $10.

Но предложить более дешевый продукт и конкурировать с Испанией или Польшей наша страна все еще не сможет. Те часто предлагают более низкие закупочные цены на аналогичные элитные сорта – даже на уровне $5/кг.

В таком случае производители дешевить не будут, говорят эксперты. Потребление на внутреннем рынке растет, значит ягода не пропадет.

О розничных ценах эксперты говорить пока не готовы. Так или иначе, если в прошлом году килограмм голубики обходился украинцам примерно в 200-250 грн, то в этом году, за счет падения оптовых расценок, прайсы должны упасть и в магазинах.