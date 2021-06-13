На Франковщине нашли тело мальчика, погибшего на реке Черемош
Спасатели нашли его тело мальчика, упавшего в реку Черемош. Чрезвычайное происшествие произошло в субботу в Косовском районе Ивано-Франковской области, сообщает Украинская правда.
"По состоянию на 8:10 воскресенья тело ребенка, в отношении которого осуществлялись поиски, найдено и изъято из реки Черемош", – сообщили в ГСЧС.
Работники ДСНС вечером в субботу получили сообщение, что в селе Тюдов Косовского района мальчик, находясь на отдыхе, поскользнулся на камнях и упал в реку Черемош.
По словам очевидцев, на реке находились трое детей, один из которых (мальчик, 12 лет) оказался в воде и его унесло вниз по течению.
Всю ночь два десятка спасателей искали ребенка вдоль береговой линии реки Черемош.