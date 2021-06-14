Как приготовить клубничный смузи: рецепт полезного и вкусного завтрака
В сезон фруктов и ягод можно приготовить вкусные и витаминные коктейли, которые понравятся всем. Они полезны и питательны. Рецепты смузи, которые вы можете приготовить на завтрак, читайте далее, сообщает 24 Канал.
Смузи готовят с добавлением клубники, молока или натурального йогурта, сахара или меда. Также добавляют мяту, овсяные хлопья. По желанию можно добавить лед.
Как приготовить клубничный смузи
- Время: 5 минут
- Порции: 1 – 2
- Калорийность на 100 граммов: 49 ккал
Ингредиенты:
- 200 граммов клубники;
- 120 миллилитров молока 2,5 – 3,2%;
- 1 столовая ложка сахара или меда.
Способ приготовления:
- Клубнику тщательно помойте, очистите от зеленых листочков, нарежьте ломтиками.
- Ягоды выложите в блендер, добавьте сахар или мед, влейте молоко, измельчите в блендере до однородной консистенции.
Как приготовить клубнично-банановый смузи
- Время: 5 минут
- Порции: 1 – 2
- Калорийность на 100 граммов: 85 ккал
- Ингредиенты:
- 100 граммов клубники;
- 1 банан;
- 200 миллилитров молока или натурального йогурта;
- веточка мяты;
- 1 столовая ложка сахара или меда.
Способ приготовления:
- Клубнику помойте, очистите, разрежьте пополам.
- Банан очистите от кожуры, нарежьте ломтиками.
- Мяту помойте.
- В блендер выложите клубнику, банан, измельчите.
- Далее – влейте молоко, добавьте сахар или мед, несколько листочков мяты, измельчите до однородной консистенции.
- Вылейте смузи в стакан, задекорируйте ломтиками клубники и листочками мяты.
Как приготовить клубнично-овсяный смузи
- Время: 5 минут
- Порции: 1 – 2
- Калорийность на 100 граммов: 97 ккал
Ингредиенты:
- 300 граммов клубники;
- 250 миллилитров молока 2,5 – 3,2%;
- 3 столовых ложки овсяных хлопьев;
- 1 столовая ложка сахара или меда.
Способ приготовления:
- Клубнику помойте, очистите, выложите в блендер, добавьте мед, измельчите.
- Далее – влейте молоко, добавьте овсяные хлопья, измельчите до однородной консистенции.
- Разлейте коктейль по стаканам, добавьте соломинки, задекорируйте ломтиками клубники. Приятного аппетита!