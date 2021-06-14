Как приготовить клубничный смузи: рецепт полезного и вкусного завтрака

Как приготовить клубничный смузи: рецепт полезного и вкусного завтрака

В сезон фруктов и ягод можно приготовить вкусные и витаминные коктейли, которые понравятся всем. Они полезны и питательны. Рецепты смузи, которые вы можете приготовить на завтрак, читайте далее, сообщает 24 Канал.

Смузи готовят с добавлением клубники, молока или натурального йогурта, сахара или меда. Также добавляют мяту, овсяные хлопья. По желанию можно добавить лед.

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Как приготовить клубничный смузи

  • Время: 5 минут
  • Порции: 1 – 2
  • Калорийность на 100 граммов: 49 ккал

Ингредиенты:

  • ﻿ 200 граммов клубники; 
  • 120 миллилитров молока 2,5 – 3,2%; 
  • 1 столовая ложка сахара или меда.

Способ приготовления:

  1. Клубнику тщательно помойте, очистите от зеленых листочков, нарежьте ломтиками.
  2. Ягоды выложите в блендер, добавьте сахар или мед, влейте молоко, измельчите в блендере до однородной консистенции.

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Как приготовить клубнично-банановый смузи

  • Время: 5 минут
  • Порции: 1 – 2
  • Калорийность на 100 граммов: 85 ккал
  • Ингредиенты:
  • 100 граммов клубники; 
  • 1 банан; 
  • 200 миллилитров молока или натурального йогурта; 
  • веточка мяты; 
  • 1 столовая ложка сахара или меда.

Способ приготовления:

  1. Клубнику помойте, очистите, разрежьте пополам.
  2. Банан очистите от кожуры, нарежьте ломтиками.
  3. Мяту помойте.
  4. В блендер выложите клубнику, банан, измельчите.
  5. Далее – влейте молоко, добавьте сахар или мед, несколько листочков мяты, измельчите до однородной консистенции.
  6. Вылейте смузи в стакан, задекорируйте ломтиками клубники и листочками мяты.

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Как приготовить клубнично-овсяный смузи

  • Время: 5 минут
  • Порции: 1 – 2
  • Калорийность на 100 граммов: 97 ккал

Ингредиенты:

  • ﻿ 300 граммов клубники; 
  •  250 миллилитров молока 2,5 – 3,2%; 
  •  3 столовых ложки овсяных хлопьев; 
  • 1 столовая ложка сахара или меда.

Способ приготовления:

  1. Клубнику помойте, очистите, выложите в блендер, добавьте мед, измельчите.
  2. Далее – влейте молоко, добавьте овсяные хлопья, измельчите до однородной консистенции.
  3. Разлейте коктейль по стаканам, добавьте соломинки, задекорируйте ломтиками клубники. Приятного аппетита!

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