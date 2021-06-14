Как приготовить клубничный смузи: рецепт полезного и вкусного завтрака

В сезон фруктов и ягод можно приготовить вкусные и витаминные коктейли, которые понравятся всем. Они полезны и питательны. Рецепты смузи, которые вы можете приготовить на завтрак, читайте далее, сообщает 24 Канал.

Смузи готовят с добавлением клубники, молока или натурального йогурта, сахара или меда. Также добавляют мяту, овсяные хлопья. По желанию можно добавить лед.

Как приготовить клубничный смузи

Время: 5 минут

5 минут Порции: 1 – 2

1 – 2 Калорийность на 100 граммов: 49 ккал

Ингредиенты:

﻿ 200 граммов клубники;

﻿ 200 граммов клубники; 120 миллилитров молока 2,5 – 3,2%;

1 столовая ложка сахара или меда.

Способ приготовления:

Клубнику тщательно помойте, очистите от зеленых листочков, нарежьте ломтиками. Ягоды выложите в блендер, добавьте сахар или мед, влейте молоко, измельчите в блендере до однородной консистенции.

Как приготовить клубнично-банановый смузи

Время: 5 минут

5 минут Порции: 1 – 2

1 – 2 Калорийность на 100 граммов: 85 ккал

Ингредиенты:

100 граммов клубники;

1 банан;

200 миллилитров молока или натурального йогурта;

веточка мяты;

1 столовая ложка сахара или меда.

Способ приготовления:

Клубнику помойте, очистите, разрежьте пополам. Банан очистите от кожуры, нарежьте ломтиками. Мяту помойте. В блендер выложите клубнику, банан, измельчите. Далее – влейте молоко, добавьте сахар или мед, несколько листочков мяты, измельчите до однородной консистенции. Вылейте смузи в стакан, задекорируйте ломтиками клубники и листочками мяты.

Как приготовить клубнично-овсяный смузи

Время: 5 минут

5 минут Порции: 1 – 2

1 – 2 Калорийность на 100 граммов: 97 ккал

Ингредиенты:

﻿ 300 граммов клубники;

250 миллилитров молока 2,5 – 3,2%;

3 столовых ложки овсяных хлопьев;

1 столовая ложка сахара или меда.

Способ приготовления: