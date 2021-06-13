Старт на Евро-2020: анонс матча Нидерланды - Украина

13 июня на "Йохан Кройф Арене" в Амстердаме пройдет матч 1-го тура группового этапа Евро-2020 между сборными Нидерландов и Украины, сообщает УНИАН.

Начало встречи - в 22.00.

Нидерланды и Украина будут бороться за выход в плей-офф в группе С, где их соперниками также станут Австрия и Северная Македония.

Сборная Украины

Сборная Украины в третий раз в своей истории стартует на Евро. На данный момент у команды в активе два участия в групповых этапах, 1 победа (над Швецией на домашнем Евро-2012) и 5 поражений. При этом в пяти матчах подряд "желто-синие" уходили с поля без забитых голов.

Сейчас же сборная Украины является вторым фаворитом на выход в плей-офф из группы С у букмекеров после Нидерландов.

В этом году команда Андрея Шевченко не проигрывает, но при этом ряд результатов сложно назвать удовлетворительными. В квалификации ЧМ-2022 в марте украинцы три раза подряд сыграли вничью со счетом 1:1. И если в гостях против Франции такой результат стал безоговорочным успехом, то дома с Финляндией и Казахстаном - неудачей.

Перед Евро "желто-синие" провели три контрольных матча. Сперва Украина едва не проиграла Бахрейну (0:1), далее растранжирила ряд моментов и лишь раз забила Северной Ирландии (1:0), а в третьей игре разгромила Кипр, но большую часть матча провела в большинстве (4:0), а проблема с реализацией никуда не делась.

Сборная Нидерландов

Сборная Нидерландов возвращается на крупные турниры после двух подряд пропущенных форумов. "Оранжевые" были в глубоком кризисе и не смогли пробиться сперва на Евро-2016, а затем на ЧМ-2018.

Рональд Куман, прийдя в сборную, сумел наладить ситуацию и вывел команду на Евро-2020. Однако на турнир команда едет уже с другим наставником - Франк де Бур возглавил нидерландцев в прошлом году, когда Куман ушел в "Барселону".

В этом году в квалификации на ЧМ-2022 Нидерланды стартовали с поражения от Турции (2:4). После этого удалось обыграть Латвию (2:0), а также разгромить Гибралтар со счетом 7:0.

Перед чемпионатом Европы Нидерланды разошлись миром с шотландцами (2:2) и разгромили Грузию (3:0).

Кто не сыграет?

Перед Евро-2020 обе команды понесли ряд потерь (Виталий Буяльский, Евгений Коноплянка, Жуниор Мораес и Виктор Коваленко не попали в заявку сборной Украины, Вирджил ван Дейк и Донни ван де Бек не поехали на турнир у Нидерландов).

Перед матчем стало известно, что Нидерландам не сможет помочь центральный защитник Маттейс де Лигт. А Украине придется обходиться без Виктора Цыганкова, который не успел восстановиться после повреждения.

Ориентировочные составы

Нидерланды: Стекеленбург, Тимбер, Блинд, де Врей, Думфрис, Вейндал, де Йонг, де Рон, Вейналдум, Депай, Вегхорст

Украина: Бущан, Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко, Степаненко, Зинченко, Малиновский, Ярмоленко, Зубков, Яремчук.