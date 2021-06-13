Саммит G7 обсудил Украину и противодействие России

Лидеры стран "Группы семи" на саммите в британском Корнуолле обсудили вопросы Украины и общий ответ на подрывные действия России, сообщает Европейская правда.

Фон дер Ляен отметила, что на сессии, посвященной внешней политике, лидеры G7 подробно обсудили восточное соседство ЕС.

"Поскольку Россия продолжает подрывать порядок европейской безопасности, мы можем рассчитывать на прочный трансатлантический альянс для решения этой проблемы" , - отметила фон дер Ляен в своем Twitter.

Она добавила, что Украина занимает важное место в общей повестке дня стран G7.

"G7 поддерживает территориальную целостность Украины и готова помочь в ее усилиях по реформированию. Украине нужны сильные институты, действующие на основе верховенства права" , - подчеркнула фон дер Ляйен.

Другим вопросом обсуждения стала ситуация в Беларуси.

"Мы все очень обеспокоены ситуацией в Беларуси. ЕС быстро и решительно ввел дальнейшие санкции. Сотрудничество G7 сделает эти санкции более эффективными" , - заявила глава Еврокомиссии.

Она напомнила, что ЕС также работает над инвестиционным планом на сумму 3 миллиарда евро для поддержки будущей демократической Беларуси.