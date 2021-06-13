NASA показало фото новой "мегаракеты" для полета на Луну

Американское космическое агентство NASA показало первые фото комплекса SLS – новой тяжелой ракеты, которая будет использована для нового полета на Луну, сообщает УНИАН.

Кадры были сделаны в Космическом Центре Кеннеди и опубликованы в Twitter﻿. На них можно видеть, что базовую ступень ракеты соединили с ускорителями на мобильной пусковой платформе.

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Возвращение американцев на Луну