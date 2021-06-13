На Евро-2020 сборную Украины представили под флагом России

Работники польского телевидения допустили ляп, анонсируя поединки 13 июня на чемпионате Европы по футболу. После окончания заключительной встречи 12-го тура, редактора TVP Sport выложили плашку следующих матчей, не сменив при этом флаги с предыдущих, сообщает Обозреватель.

Самым неприятным и обидным казус оказался для нашей сборной, так как ее анонсировали под флагом России. Кадр из телетрансляции у себя в Facebook выложил журналист Константин Андриюк.

Кадр с ошибкой на польском ТВ. Источник: Facebook Константина Андриюка

Для справки: TVP Sport – польский спортивный телеканал. Первый коммерческий и кодированный телеканал в истории общественного польского телевидения, который вошел в платный пакет телеканалов. Доступен в кабельных сетях, DSL и на цифровых платформах.