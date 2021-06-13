Иракли Макацария о романе с 19-летней девушкой

Известный грузинский шоумен Иракли Макацария заверил, что у него с его возлюбленной 19-летней Елизаветой серьезные отношения. И даже разница в возрасте 17 лет совершенно их не смущает, сообщает Обозреватель.

Так, Иракли публично признался в любви к девушке. Он признался, что на тему отношений он старается говорить не много, рассказывал в программе "Светская жизнь".

"Я стараюсь на эту тему много не говорить, просто порадуйтесь за меня, все замечательно" , – говорил Макацария.

Кроме того, он заверил, что несмотря на разницу между друг другом в 17 лет, у них отличные отношениях.

"Скажу тебе откровенно, эта разница в возрасте, к счастью, нас с Лизой не беспокоит. Нам очень хорошо вместе и я ее очень люблю, а это самое главное" , – признался шоумен.

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