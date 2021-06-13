Названы победители премии "Золота Дзиґа-2021"
12 июня состоялась церемония вручения кинопремии "Золота Дзиґа-2021". В этом году голосовали не только жюри, но и сами зрители, сообщает УНИАН.
Список победителей премии:
Лучший фильм - "Атлантида"
Лучшая режиссерская работа - Валентин Васянович ("Атлантида")
Лучшая мужская роль - Юрий Кулинич ("Погані дороги")
Лучшая женская роль - Марина Кошкина ("Забуті")
Лучший полнометражный документальный фильм - "Земля блакитна, ніби апельсин"
Лучший сценарий - Наталья Ворожбит ("Погані дороги")
Лучший короткометражный анимационный фильм - "Історія України за 5 хвилин"
Лучший дизайн костюмов - Отенко Галина, Керо Мария ("Толока")
"Зрительские симпатии" - "Пекельна Хоругва"