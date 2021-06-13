Норвегия может ввести налог на электромобили

Взимать налог планируют с владельцев самых дорогих моделей, сообщает Автоцентр.

Налог на экологические транспортные средства могут ввести в Норвегии. Эта страна является мировым лидером по количеству продаж новых электромобилей. Международный валютный фонд подсчитал, что норвежское правительство слишком щедро раздает субсидии на покупку «зеленого транспорта». Только в 2020 году бюджет страны недополучил порядка $2,3 млрд.

Единственное предложенное решение – новый налог. В случае его введения, платить обяжут владельцев электромобилей стоимостью более $72 тысяч. В эту категорию попадают автомобили Porsche, Jaguar, Mercedes, Audi и Tesla.

Новый налог станет своеобразным «спасательным кругом» для бюджета страны. Он позволит частично компенсировать расходы на субсидирование приобретения электромобилей.

В настоящее время норвежцы освобождены от уплаты всех налогов при покупке «зеленых» автомобилей. Такие преференции стимулируют продажи и сказываются на отказе страны от топливного транспорта. Если говорить о статистике, то в 2020 году доля батарейных EV в общих продажах новых машин достигла 54%. Это позволило Норвегии установить мировой рекорд по электрификации транспортных средств.

Кроме того, правительству Норвегии рекомендуют выплачивать стимулирующие субсидии за утилизацию автомобилей с ДВС при покупке электрокаров. А также повысить налог на транспорт, загрязняющий окружающую среду. Предложенные МВФ меры позволят не только пополнить казну, но еще и внести некую справедливость в распределение субсидий. Поскольку в большинстве своем льготы получали норвежцы с высоким уровнем дохода, ведь электрокары в большинстве своем остаются дорогими машинами.