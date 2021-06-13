"Табачно-вишневая" контрабанда: изъятые сигареты оценили в 10 млн

По результатам подсчета сигарет, которые накануне пытался грузовиком переместить в Румынию гражданин Украины, правоохранители обнаружили 387 ящиков табачных изделий, сообщает Корреспондент.

Указано, что в ящиках находилось более 193 тысяч пачек сигарет. Их оценили в 9,7 млн гривен.

Как сообщалось, грузовик DAF остановили вчера утром в пункте пропуска Порубное в Черновицкой области. Контрабанду нашли во время углубленного осмотра транспортного средства.

По документам водитель перевозил замороженную вишню. Однако, в ходе проведения осмотра, среди коробок с вишнями обнаружено большое количество сигарет.