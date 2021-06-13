Самые мощные двигатели без турбин в мире

Ознакомьтесь с подборкой мощнейших атмосферных ДВС в истории, сообщает Автоцентр.

Эпоха мощных безнаддувных двигателей осталась позади. Их место на рынке постепенно занимают электромобили и машины с турбированными моторами – даже в сегменте суперкаров. Значит, пришло время вспомнить 13 автомобилей с мощными атмосферными агрегатами.

Aston Martin Victor – эксклюзивный гиперкар, созданный в единственном экземпляре для неназванного покупателя. Кроме невероятного дизайна, главная изюминка автомобиля – монструозный 7,3-литровый атмосферный V12 мощностью 836 л.с. Мотор сочетается с 6-ступенчатой механической КПП.

В 2015 и 2016 гг Aston Martin создал 24 экземпляра модели Vulcan. Особенностью автомобиля являлся запрет на эксплуатацию за пределами гоночных трасс. Таким образом компания подготовила исключительно трековый суперкар с атмосферным V12 объемом 7 литров на 811 л.с. Разгон до 100 км/ч Vulcan преодолевает за 2,9 с, а максимальная скорость составляет 360 км/ч.

На третьем месте в списке расположился Ferrari 812 Superfast – самый мощный негибридный серийный автомобиль итальянской марки. Суперкар укомплектован бензиновым атмосферным мотором 6.5 F140 GA V12, развивающим максимальные 800 л.с. при 8500 об/мин и 718 Нм крутящего момента при 7000 об/мин. Разгон до «стони» занимает 2,9 с, а максимальная скорость равна 340 км/ч.

Четвертая позиция также досталась автомобилю Ferrari – купе F12 TDF, у которого 6,3-литровый V12 выдает 780 л.с. С места до 100 км/ч автомобиль ускоряется за 2,9 с и развивает максимальную скорость 340 км/ч.

Далее следует Aston Martin One-77, выпущенный тиражом в 77 единиц, что и отображено в названии гиперкара. Он был доступен с мотором V12 рабочим объемом 7,3 л, выдававшим 760 л.с. Время ускорения от 0 до 100 км/ч – 3,5 с. Максимальная скорость – 354 км/ч.

Шестое место за Zonda LM, изготовленным итальянской компанией Pagani Automobili S.p.A для неназванного покупателя на основе среднемоторного суперкара Zonda R. Эксклюзивный автомобиль укомплектовали 7.3 V12, выдающим 760 л.с.

На седьмой позиции – среднемоторный Lamborghini Aventador SV с 6,5-литровым V12. Отдача агрегата – 700 л.с. и 690 Нм. Максимальная скорость – 350 км/ч. Разгон до 100 км/ч за 2,9 с.

Восьмой автомобиль в списке – Ferrari 599 GTO, выпускавшийся в 2010-2012 гг. На тот момент это был самый быстрый дорожный автомобиль марки. Отдача 6,0-литрового мотора составляла 670 л.с.

Обладатель девятой строки рейтинга – Lamborghini Murciеlago SV, производство которого завершилось в 2010 году. Двигатель развивал 670 л.с. Максимальная скорость – 340 км/ч.

Полноприводный хэтчбек Ferrari FF итальянская марка выпускала в 2011-2016 гг. Автомобиль был оснащен 6,3-литровым мотором V12 мощностью 660 л.с.

Следующий в этом списке еще один Ferrari – Enzo, который производили в период с 2002 по 2004 год. Мощность 6,0-литрового мотора гиперкара составляла 660 л.с.

На двенадцатом месте – Dodge Viper ACR с 8,4-лировым V10 мощностью 654 л.с.

Завершает рейтинг McLaren F1 на тринадцатой позиции с атмосферным двенадцатицилиндровым двигателем BMW S70/2 объемом 6,1 л. Его мощность – 627 л.с. Максимальная скорость автомобиля составляет 391 км/ч.