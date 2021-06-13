Сборная России установила исторический антирекорд

Проигрыш сборной России по футболу от Бельгии в 1-м туре Евро-2020, стал самым крупным поражением команды игравшей на своем поле в истории чемпионатов Европы, пишет статистический портал Gracenote Live. Игра Россия – Бельгия в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 0:3, сообщает Обозреватель.

Россия установила антирекорд. Источник: Twitter Gracenote Live

Подопечные Черчесова выглядели абсолютно бессильно против бельгийских "дьяволов" и пропустили три безответных мяча.

Янник Карраско (в красном)

На 10-й минуте после ошибки Семенова ворота Шунина распечатал Ромелу Лукаку. Спустя 20 минут Менье удвоил преимущество, воспользовавшись неудачной игрой голкипера.

Станислав Черчесов

Жирную точку поставил все тот же Лукаку, на последних минутах убежав в контратаку.

Ромелу Лукаку (в красном)

Болельщики стебутся над футболистами. Источник: Twitter/uri9909

Команде не могут простить поражение. Источник: Twitter/ArtemGnus

Напомним, что Россия и Бельгия играют в группе B вместе с Финляндией и Данией.

Во втором туре 16 июня россиянам предстоит сразиться с Финляндией (16:00).