Как правильно подготовить автомобиль к лету: эксперты

Любой автомобиль необходимо подготавливать к новому сезону. Это касается не только замены шин и проверки масла. Необходимо также проходить регулярные техосмотры и вовремя обслуживать своего железного коня, сообщает РБК-Украина.

Опытные специалисты рассказали, как правильно подготовить автомобиль к лету и о чем забывать не следует.

Замена резины. Очень важный момент и если вы по каким-либо причинам не сделали это до начала июня, то стоит заняться этим вопросом прямо сейчас и срочно. Зимние шины перед оправкой в гараж – тщательно вымойте.

Диски и колодки. При замене шин сразу проверьте тормозные диски и колодки, возможно им нужна замена.

Технические жидкости. Проверить жидкости в автомобиле будет не лишним, так как в летнее время мы больше ездим и часто – на дальние расстояния. Эксперты советуют заменить фильтры и масла. Если зимой вы используете масло повышенной вязкости, то на летний период стоит взять другое и заменить масло в двигателе.

Охлаждение двигателя. Летом температура окружающей среды намного выше, а это значит, что двигатель должен идеально охлаждаться. Нужно проверить и по необходимости заменить антифриз, а также почистить радиатор от мошек, грязи и пыли.

Работа кондиционера. Это нужно сделать до того, как наступит жара. Если он в порядке, то достаточно будет только его заправить фреоном. Если после заправки температура в салоне не падает, то стоит отправиться на диагностику системы. Летом без кондиционера может быть довольно некомфортно.

Дворники. Резинка на дворниках после зимы и дождей может прийти в негодность, особенно, если дворники часто примерзали к стеклу. Дожди часто сопровождают и летнюю погоду в Украине, поэтому стоит обзавестись новыми.