Трампу не понравились хвалебные слова Макрона о Байдене

Бывшему президенту США Дональду Трампу не понравилось отношение французского президента Эммануэля Макрона к Джо Байдену, сообщает Европейская правда.

Трамп отреагировал на слова Макрона о том, что "хорошо иметь американского президента, который очень хочет сотрудничать".

"Он и многие другие лидеры до него во Франции и по всей Европе грабили Соединенные Штаты, как никогда раньше. К нам очень несправедливо относились, заключали ужасные торговые соглашения и мы платили много за их защиту" , - заявил Трамп.

По мнению бывшего президента США, такие страны, как Франция, использовали Соединенные Штаты.

"Вот почему, конечно, им нравится Байден, потому что теперь им будет разрешено вернуться к своим старым методам мошенничества. Если бы я был лидером этих стран, я бы тоже предпочитал Байдена перед Трампом" , - добавил он.

По его словам, эти страны "теперь собираются разбогатеть за счет Соединенных Штатов, как они делали в прошлом, пока не произойдут изменения".