Blue Origin продала единственный билет на полет в космос
Компания Blue Origin завершила онлайн-аукцион по продаже пассажирского места в первом пилотируемом полете в космос на New Shepard - многоразовом космическом корабле для суборбитальных полетов, сообщает УНИАН.
Билет получил покупатель, предложивший 28 млн долларов, сообщается на сайте компании.
"Победитель полетит в космос первой пилотируемой миссией New Shepard 20 июля вместе с основателем Blue Origin Джеффом Безосом и его братом Марком", - говорится в сообщении.
Всего в торгах участвовали около 7,6 тыс. человек из 159 стран. Вырученные средства передадут в фонд компании Club for the Future, созданный для образования детей в сфере космонавтики.
Имя победителя аукциона планируют огласить в течение нескольких недель. Затем будет объявлено имя последнего - четвертого - члена экипажа.
Полет на New Shepard от Blue Origin: что известно
Частная компания Blue Origin разрабатывает многоразовую суборбитальную систему New Shepard с 2006 года. Система состоит из капсулы для шестерых человек и одноступенчатой ракеты.
Ракета должна совершать вертикальный разгон и взлетать на высоту около 40 км, где капсула будет отделяться и поднимется до 100 км - условной границы между атмосферой и космосом.
При этом пассажиры смогут испытать кратковременное состояние невесомости и даже претендовать на звание астронавтов. После ракета сама вернется на Землю, а капсула приземлится на парашюте.
7 июня американский бизнесмен, основатель Blue Origin, Джефф Безос заявил, что полетит в космос на борту первого пилотируемого корабля своей компании вместе с братом. Третий билет решили выставить на аукцион. Четвертый пассажир станет известен позже.