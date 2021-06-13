Blue Origin продала единственный билет на полет в космос

Компания Blue Origin завершила онлайн-аукцион по продаже пассажирского места в первом пилотируемом полете в космос на New Shepard - многоразовом космическом корабле для суборбитальных полетов, сообщает УНИАН.

Билет получил покупатель, предложивший 28 млн долларов, сообщается на сайте компании.

"Победитель полетит в космос первой пилотируемой миссией New Shepard 20 июля вместе с основателем Blue Origin Джеффом Безосом и его братом Марком" , - говорится в сообщении.

Всего в торгах участвовали около 7,6 тыс. человек из 159 стран. Вырученные средства передадут в фонд компании Club for the Future, созданный для образования детей в сфере космонавтики.

The auction for the very first seat on #NewShepard has concluded with a winning bid of $28 million. The winning bid amount will be donated to Blue Origin’s foundation, @ClubforFuture. Full replay of the auction webcast: https://t.co/5Vc8IvWxJRpic.twitter.com/IlGbgOFmhx — Blue Origin (@blueorigin) June 12, 2021

Имя победителя аукциона планируют огласить в течение нескольких недель. Затем будет объявлено имя последнего - четвертого - члена экипажа.

Полет на New Shepard от Blue Origin: что известно

Частная компания Blue Origin разрабатывает многоразовую суборбитальную систему New Shepard с 2006 года. Система состоит из капсулы для шестерых человек и одноступенчатой ракеты.

Ракета должна совершать вертикальный разгон и взлетать на высоту около 40 км, где капсула будет отделяться и поднимется до 100 км - условной границы между атмосферой и космосом.

При этом пассажиры смогут испытать кратковременное состояние невесомости и даже претендовать на звание астронавтов. После ракета сама вернется на Землю, а капсула приземлится на парашюте.

7 июня американский бизнесмен, основатель Blue Origin, Джефф Безос заявил, что полетит в космос на борту первого пилотируемого корабля своей компании вместе с братом. Третий билет решили выставить на аукцион. Четвертый пассажир станет известен позже.