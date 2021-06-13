Украина открывает четвертое генконсульство в США

Украина откроет новое генеральное консульство в Хьюстоне в американском штате Техас, сообщает Деловая столица.

"Сегодня сделали еще один важный шаг к открытию генерального консульства Украины в городе Хьюстон, штат Техас. Посол Оксана Маркарова подписала Договор на аренду помещения, где официально будет находиться новое зарубежное дипломатическое учреждение Украины в США" , — говорится в сообщении посольства Украины в Facebook.

В дипмиссии подчеркнули, что юг Америки имеет большое и активное украинское общество, а также большой потенциал для развития новых стратегических направлений украинско-американского партнерства.

По данным МИД, сейчас в США работают три генконсульства Украины: в Нью-Йорке, Сан-Франциско и Чикаго.

Напомним, недавно умер Почетный консул Украины в Детройте Богдан Федорак, который работал на этой должности с 2001 года.