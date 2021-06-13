Лидеры G7 призвали Россию остановить дестабилизирующее поведение

Лидеры стран "Группы семи" по итогам трехдневного саммита в Корнуолле обратились к России с призывом прекратить дестабилизирующее поведение, сообщает Украинская правда.

Об этом говорится в принятом коммюнике лидеров.

"Мы подтверждаем нашу заинтересованность в стабильных и предсказуемых отношениях с Россией и продолжим взаимодействовать там, где есть области, представляющие взаимный интерес.

Мы подтверждаем наш призыв к России прекратить ее дестабилизирующее поведение и злонамеренные действия, включая вмешательство в демократические системы других стран, и выполнить свои международные обязательства и обязательства в области прав человека" , - говорится в заявлении лидеров государств "Группы семи".

Кроме того, лидеры G7 договорились активизировать борьбу с дезинформацией и киберпреступностью, особенно с хакерской деятельностью с применением вирусов-вымогателей, заявила ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.