Бензин может исчезнуть с заправок, - совладелец KLO

Скачок мировых цен на нефть скажется на стоимости горючего для украинского потребителя пропорционально динамике этого роста. В комплексе с регулированием розничных цен в Украине это может привести к нежелательным последствиям, сообщает UBR.

Например, на отечественных автозаправочных станциях пропадут популярные марки топлива. Об этом заявил совладелец сети АЗС KLO Игорь Чернявский.

"При стремительном росте может сложиться ситуация, что виды бензина, максимальная стоимость которых регулируется правительством, вообще исчезнут из продажи на несколько дней до следующей переоценки" , – предположил он.

Напомнив при этом, что цены устанавливаются регулятором с шагом в 10 дней.