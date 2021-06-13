Праздники и выходные в июле 2021

В июле 2021 нас ждет довольно спокойный месяц, в котором нет дополнительных праздничных выходных дней. Так что те, у кого не предусмотрен отпуск, смогут продуктивно поработать в этот период, сообщает РБК-Украина.

Сколько будет выходных и рабочих дней в июле, какие важные даты мы будем отмечать - читайте ниже в нашем материале.

Количество выходных и рабочих дней в июле 2021

Всего во второй месяц лета 31 календарный день, из них 22 - рабочих и 9 - выходных дней. Месяц начнется с четверга, а закончится субботой.

Дополнительные праздничные или сокращенные дни не предусмотрены.

Выходными днями в июле станут: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 число.

Коллаж РБК-Украина: Календарь на июль 2021

Все праздники в июле 2021:

1 июля - День архитектуры Украины

2 июля - День работника государственной налоговой службы Украины

4 июля - День Военно-морских сил Украины

6 июля - День войск ПВО Вооруженных сил Украины

7 июля - День работника природно-заповедного дела

11 июля - День рыбака ; Всемирный день народонаселения

; Всемирный день народонаселения 12 июля - Всемирный день бортпроводника

16 июля - День бухгалтера

18 июля - День работников металлургической и горнодобывающей промышленности, Международный день Нельсона Манделы

25 июля - День флота Украины ; День работников торговли

; День работников торговли 28 июля - Международный день борьбы с вирусными гепатитами; День PR-специалиста

30 июля - День системного администратора

Отметим, что июль является одним из месяцев, в которых не предусмотрено дополнительных дней для отдыха. К таким кроме летнего месяца относятся также февраль, сентябрь, ноябрь, а в этому году был и апрель из-за поздней Пасхи.