G7 хочет "справедливых налогов" во всем мире

Страны Большой семерки (G7) договорились направить свои усилия на улучшение налоговой системы во всем мире, говорится в совместном коммюнике по результатам саммита, сообщает Корреспондент.

"Нам нужна налоговая система, справедливая во всем мире. Мы поддерживаем историческое обязательство, принятое G7 5 июня. Сейчас мы продолжим обсуждение для достижения консенсуса относительно глобальной договоренности о справедливом распределении налоговых прав и амбициозного глобального минимального налога в размере не менее 15 процентов для каждой страны" , - говорится в документе.

Отмечается, что решение по налогам должно быть введено через G20 и Организацию экономического сотрудничества и развития. Согласовать эти вопросы должны на июльской встрече министров финансов и руководителей центральных банков G20.