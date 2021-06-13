Столтенберг рассказал о роли РФ в инциденте с Ryanair

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что не может распространяться о деталях данных разведки относительно инцидента с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске, сообщает Сегодня.

Об этом глава Североатлантического альянса заявил в интервью британской радиостанции Times Radio.

По словам Столтенберга, в НАТО знают, что "Беларусь и Россия очень тесно сотрудничают почти во всех сферах, включая оборону воздушного пространства".

Другим таким косвенным указанием глава альянса назвал то, что Россия стала одной из немногих стран, которые не осудили факт посадки самолета.

Напомним, 23 мая, в Минске экстренно приземлился самолет компании Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс. Сначала сообщали якобы о минировании борта, но позже выяснилось, что лайнер вынудили сесть с помощью истребителя – и все это ради ареста экс-главреда NEXTA Романа Протасевича. Также была задержана его девушка.

После этого инцидента страны ввели санкции против Беларуси: авиакомпаниям ЕС запретили летать через Беларусь.