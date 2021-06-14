Рынок мяса уходит в "тень", а ценам прогнозируют рост

Мясокомбинаты и молокоперерабатывающие предприятия вынуждены доплачивать 7,2% от закупочной цены на животных и молоко вместо продавцов, которые их реализуют, из-за разницы НДС. В итоге разница сказывается на конечной цене, и продукция дорожает на 6-10%, сообщили в ассоциации "Мясной отрасли, сообщает UBR.

"Сейчас назрела проблема того, что цена для потребителей на 6-10% больше, чем реальная стоимость. В этой ситуации ни переработчики, ни производители свиней и КРС не получают никакой выгоды" , – рассказали в ассоциации.

Это происходит на фоне того, что граждане Украины имеют низкую покупательную способность в условиях пандемии. Кроме того, потребление мяса в Украине самое низкое в Европе. Годовой показатель составляет 45 кг на душу населения при рекомендованных 80 кг.

В ассоциации указали, что ситуацию нужно менять. Так, предприятия не нацелены на увеличение стоимости, а хотят быть рентабельными благодаря высокому спросу среди населения.

К тому же из-за снижения НДС увеличилась тенизация рынка и количество фальсификата. В частности, появились схемы, когда юрлица действуют как ФЛП. В итоге госбюджет будет терять до 20 млрд грн ежегодно.

"Сейчас закупочная цена на свиней является едва ли не самой высокой за последний период в пересчете на НДС 20%" , – рассказали в ассоциации.

Также в объединении спрогнозировали, что в середине июня есть вероятность роста цен, однако увеличения спроса на мясо с началом с лета не наблюдается.

Со своей стороны, член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин рассказал, что для положительного эффекта нужно установить ставку НДС от 5% до 7% на конечный продукт, а не сырье для аграриев. Эксперт также отметил, что производители испытывают дополнительное давление.

"Переработчик должен платить 14% производителю аграрного сырья, но цену на свой продукт он должен ставить с учетом 20%. То есть разницу он должен извлечь из своего кармана" , – подчеркнул экономист.

По его словам, за год свинина подорожала на 1,5%. Притом, что инфляция в годовом измерении выросла на 9,5%. Потому что на этом рынке цена формируется на основании спроса и предложения. А украинцы сократили потребление мяса на фоне падения доходов.

Пендзин подчеркнул, что нужно сделать вертикально одинаковый НДС. Это заинтересует производителей и удешевит стоимость продукции для потребителей.

При этом заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Михаил Соколов подчеркнул, что украинцам стоит ждать общего повышения цен на продукты питания. Изначально подорожают все сырьевые товары, в том числе и зерно, удобрения, нефтепродукты.

"С высокой долей вероятности нас ожидает повышение цен на все. Это неминуемо приведет к повышению цен на животноводческую продукцию. Потому что в себестоимости производства такой продукции корма составляют от 50% до 70%" , – указал Соколов.

Он добавил, что рост цен может остановить снижение ставки НДС на продукцию. При этом госрегулирование стоимости не принесет "ничего хорошего".