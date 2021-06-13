Патриарх Кирилл благословил умирать за Путина (видео)

Епископ Русской православной церкви патриарх Кирилл заявил, что военным не стоит бояться умирать за Россию. Ведь после смерти их будет ждать вечная жизнь, сообщает Сегодня.

Об этом он сказал во время службы в главном храме Вооруженных сил России, который назван в честь Воскресения Христова.

"Само название этого храма – обращение ко всем военнослужащим: Христос Воскрес – и все вместе с ним воскреснем, и жизнь вечна. А потому идите смело исполнять свой воинский долг" , – заявил он.

Он заявил, что те, кто жертвует жизнью за родину, будут "вместе с Богом в его Царствии, славе, вечной жизни".