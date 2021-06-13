Байден не уверен, что сможет переубедить Путина

Байден не уверен, что сможет переубедить Путина

Президент США Джо Байден заявил об отсутствии гарантий того, что сможет убедить своего российского коллегу Владимира Путина и необходимости изменить поведение РФ, сообщает Интерфакс-Украина.

"Нет гарантий того, что можно изменить поведение человека, его страны", - сказал Байден на пресс-конференции в Великобритании, отвечая на вопрос о грядущей встрече с Путиным.

Американский президент отметил, что в случае враждебных действий РФ он всегда будет готов принимать ответные меры.

"Однако нет гарантий, что и это его (Путина - ИФ) остановит. Может быть, он захочет, чтобы подобное продолжалось", - добавил Байден, отвечая на вопрос о том, как на РФ могут влиять санкции, периодически вводимые Вашингтоном.

При этом Байден предположил, что у РФ все же есть причины, по которым ей выгодно работать с США, Так, по его словам, РФ "должна разобраться со своей экономикой, с COVID-19, а также - не только с США, но и с Европой, с проблемами на Ближнем Востоке".

Саммит РФ-США пройдет 16 июня в Женеве.

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