С какого возраста ребенка можно оставлять одного дома

У всех родителей возникают сомнения, когда можно оставить ребенка одного дома. Ведь у мамы и папы есть сомнения относительно того, готов ли малыш. Как это определить – читайте в материале, сообщает 24 Канал.

Считается, что детей до 7 лет нельзя оставлять дома без взрослых. Однако решая это, родителям нужно руководствоваться здравым смыслом.

Современным мамам лучше не брать пример с предыдущих поколений. Тогда родители оставляли детей одних с раннего возраста, ведь не было другого выхода.

Такие действия повлияли на психику многих детей, которые во взрослом возрасте подсознательно боятся оставаться одни. Кроме того, им трудно находиться в тишине, они обязательно включают музыку или телевизор, чтобы создать вокруг себя иллюзию присутствия.

Что нужно помнить родителям перед тем, как оставлять ребенка одного:

• Ни в коем случае нельзя оставлять ребенка одного принудительно, без его согласия, или если он плачет и просит не уходить.

• Обязательно расскажите малышу о причинах своего отсутствия в определенный промежуток времени и укажите, когда вернетесь.

• Поговорите с ребенком о правилах безопасности. Убедитесь, что он не откроет дверь никому чужому, пока родителей не будет дома. Также малыш должен знать, какую технику и вещи ему лучше не трогать.

• Не стоит проверять ребенка и звонить в дверь, притворяясь незнакомцем. Если не доверяете – не оставляйте его одного дома.

• Если понимаете, что ребенок уже морально готов, не торопите события. Для начала дайте ему возможность отрепетировать самостоятельность в присутствии родителей. Например, побудьте в другой комнате и оставьте ребенка на пол часика. Такие небольшие тренировки морально подготовят ребенка к тому, что иногда придется оставаться дома одному.

• Обязательно научите ребенка пользоваться телефоном и набирать родителей в случае необходимости.

Объективно оцените моральную готовность ребенка к вашему ухода. Проанализируйте, легко ли он отпускает родителей в магазин на 10 минут. А также, какая первая реакция малыша на новость о том, что ему нужно побыть одному. Ответы на эти вопросы помогут понять, можно ли оставлять ребенка дома одного или лучше подождать.