Украина готова обсуждать компенсации из-за "Северного потока-2"
Украина готова к переговорам о компенсации из-за потери поступлений от транзита газа после запуска газопровода "Северный поток-2, сообщает УНИАН.
Об этом в интервью немецкому изданию Welt заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает DW.
"Если нам предложат переговоры о компенсациях, то мы это рассмотрим. Но мы не обязательно согласимся на то, что нам предложат", - отметил Кулеба.
По словам главы МИД, у него складывается впечатление, что в последнее время решимость США добиться компенсаций Украине в случае завершения строительства газопровода "существенно возросла".
Кулеба подчеркнул, что для Украины газопровод представляет прежде всего угрозу безопасности.
"А потому мы говорим, что газопровод должен быть использован как рычаг, чтобы побудить Россию к конструктивной роли в мирном процессе на востоке Украины", - отметил министр.
Северный поток-2: что известно
- Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрены строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Основателем компании Nord Stream 2 AG является российский "Газпром". Финансируют проект европейские компании - французская Engie, австрийская OMV, британско-нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.
- Газопровод "Северный поток-2" построен уже на 95%. Новый трубопровод в обход Украины планировалось завершить до конца 2019 года рядом с уже существующим "Северным потоком-1".
- Сооружение газопровода приостанавливалось из-за введенных США санкции против компаний-подрядчиков, однако в феврале 2021 года возобновилось. Nord Stream 2 AG решил достроить его собственными силами.