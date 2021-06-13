14 июня: праздник, приметы и именинники

14 июня отмечается народный праздник под названием Устин – Брусничные губы. Именины отмечают: Василий, Вера, Виктория, Гавриил, Давид, Денис, Иван, Павел, Харита, сообщает Обозреватель.

Существуют определенные запреты, а приметы предсказывают, какой будет погода в ближайшее время. О том, что нельзя делать 14 июня, читайте в материале.

Устин – Брусничные губы

14 июня православная церковь вспоминает мученика Иустина Философа и с ним Харитона, Хариты, Евелписта, Иеракса, Пеона и Валериана, которые пострадали в одно и то же время за христианскую веру. В народе это праздник называют: "Устинов день", "День Устина и Харитона", "Устин и Харитон".

Люди верили, что в этот день нельзя ходить на огород, поскольку может случится пожар. Женщины пытались провести этот день вместе с любимым человеком, потому что считали, что Устин отблагодарит за это, и пара никогда не расстанется.

А вот если нужно было избавиться от навязчивого "ухожора", нужно было сорвать ветку ивы и втыкнуть ее между своими и его следами в землю.

Люди верили, что 14 июня нельзя ходить на огород. Источник: Pixabay

Народные приметы на 14 июня

14 июня утром ясно – будет хороший урожай яровых.

На Устина ветер с запада – скоро ухудшится погода.

Дождь 14 июня – к урожаю льна и конопли.

Радуга в первой половине дня – будет дождь.

Бледное солнце утром – вечером будут осадки.

Сосна звенит, а дуб стонет – к буре.

Грачи ходят по траве, а вечером раскричались лебеди – будет дождь.

Что нельзя делать 14 июня