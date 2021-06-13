Собчак высмеяла "татушку" Волкову во время эфира (видео)

Ксения Собчак взяла большое интервью у бывших солисток дуэта "Тату" Юлии Волковой и Елены Катиной. Во время беседы с "черненькой татушкой" ведущая подловила ее на незнании резонансного закона имени Димы Яковлева и потроллила, сообщает Страна.ua.

Отрывок с троллингом из 2,5-часового интервью стал вирусным и породил много мемов.

Волкова, подавшая в мае заявку на участие в праймериз "Единой России" по Ивановской области, рассказала, почему решила податься в политику.

"К этому я шла давно, я думала об этом, это был осознанный для меня шаг", - сказала певица, добавив, что уже участвовала в политических кампаниях: была на Олимпиаде в Сочи и выступала на открытии моста в Крым .

Собчак расспросила собеседницу об отношении к некоторым законодательным инициативам "Единой России", в частности, к так называемому закону Димы Яковлева 2012 года, который запретил американцам усыновлять российских детей-сирот.

"Я пока не готова обсуждать никакие законы", - ответила Волкова .

Собчак поинтересовалась, знает ли Юлия, о чем этот закон. Певица переспросил: "О чем?". На это ведущая соврала, что он "запрещает играть в футбол в маленьких городах, если рядом есть проезжая часть".

Волкова признала, что эта инициатива полезная.

Отрывок из интервью разошелся по Твиттеру, удивив многих пользователей, что кандидатка в депутаты не знает о таком резонансном законе и поверила его странному описанию.

Через несколько часов диалог Собчак и Волковой превратился в мем: люди начали придумывать новые толкования закона. Например, что "закон Димы Яковлева" запрещает школьникам до 9-го класса слушать Моргенштерна или что Хогвартс признается иноагентом на территории РФ.

И закон, и дело двухлетнего Димы Яковлева широко обсуждались в России. В 2008 году мальчик жил в Псковском доме ребенка и был усыновлен американской парой, но в том же году погиб после того, как его на девять часов оставили в машине на 30-градусной жаре. В 2012 году о деле Яковлева вспомнили снова: в Госдуму внесли поправки, запрещающие гражданам США усыновлять российских детей. "Закон Димы Яковлева" стал ответом на американский "акт Магнитского", который вводил персональные санкции за нарушения прав человека в России.

Во время ее интервью с Собчак результат праймериз был неизвестен, но позже появилась информация, что внутрипартийные выборы певица проиграла.