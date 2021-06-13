Как выглядит электромобиль за $4000 на 9 человек

Новинка способна преодолеть на одном заряде до 120 км, сообщает Автоцентр.

Китайский автопром в сегменте электромобилей развивается куда быстрее, чем европейские и американские компании. В настоящее время КНР занимает первое место в мире по количеству выпускаемых электрокаров и при этом продолжает наращивать обороты. Новые модели разных классов и типов, ориентированные на любой вкус и кошелек, презентуют практически ежедневно.

Одной из новинок, которая вызвала ажиотаж на рынке, стал компактный электрический минивэн. Его длина составляет всего 3600 мм. Несмотря на компактные размеры, в машине могут разместиться 9 человек. В кабине установлена пара капитанских кресел, а в задней части салона – две длинные скамейки для пассажиров. Также модель можно использовать для перевозки грузов. Для того нужно просто поднять скамьи к боковым стенкам.

Оформление кабины очень аскетичное, и речь о комфорте здесь не идет. Ждать инновационных решений в оснащении также не стоит. Китайский электрокар укомплектован стандартными элементами в виде наружных зеркал, одного стеклоочистителя и камеры заднего вида. Единственным современным элементом стала солнечная панель, установленная на крыше, которая способна увеличить пробег на 40 км.

Это неплохая прибавка, так как питается электрический минивэн от свинцово-кислотных аккумуляторов на 7,2 кВтч. Они обеспечивают запас хода 120 км. В движение модель приводит электромотор мощностью 6,7 л.с. Он обеспечивает электрокару максимальную скорость в 40 км/ч. Приобрести машину можно на Alibaba. Оценили новинку в 4000 долларов. Также производитель предлагает ее удлиненную версию, которая обойдется в $4800.