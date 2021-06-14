Ким Кардашян похвасталась пышной грудью в крошечном купальнике

Светская львица Ким Кардашян взбудоражила сеть эротическим фото в откровенном купальнике. Звезда обольстительно позировала на камеру и демонстрировала соблазнительную фигуру, сообщает 24 Канал.

Ким Кардашян продолжает доказывать что является одной из самых сексуальных звезд в мировом шоу-бизнесе. Представительница телесемейства активно делится в сети откровенными фотографиями и хвастается безупречной фигурой.

Откровенное фото Ким Кардашян

На днях знаменитость обнародовала снимок, где позировала на фоне океана и невероятно красивой природы. Ким продемонстрировала безупречный золотистый загар в желтом купальнике, который состоял из бюстгальтера на завязку и трусиков с высокой посадкой. Наряд великолепно подчеркнул роскошные формы соблазнительного тела Кардашян, акцентировав на ее пышной груди. Волосы любимицы миллионов красиво развевались на ветру. На лицо Ким не наносила косметику, продемонстрировав натуральную красоту. Дополнила пляжный look цепочкой на шее.