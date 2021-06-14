Продан самый дорогой в мире NFT-мем

Оригинальное изображение интернет-мема Doge, ставшего популярным в 2013 году и возродившегося в 2019-м, продали в виде NFT за рекордные более чем 4 млн долларов, сообщает УНИАН.

Герой мема - собака породы сиба-ину по кличке Кабосу. В мемах ее изображение совмещают с разными текстами, часто нарочито неправильно написанными, используют в виде фотографии или рисунка в различных вариациях. В честь этого мема была названа криптовалюта Dogecoin.

В пятницу оригинальное изображение-мем Doge продали как невзаимозаменяемый токен (NFT) за более чем 4 млн долларов, что сделало его самым дорогим NFT-мемом всех времен.

На аукцион мем выставила владелица пса Ацуко Сато. Победителем торгов на сайте Zora стал пользователь с ником @pleasrdao. Он заплатил криптовалютой Ethereum.

Congratulations to @PleasrDAO for winning the original #Doge NFT auction! ???? Won at 1.696.9 ETH ($4.06 million)‼️ Today, you made history for us at Zora & @kabosumama by buying the most expensive meme of all time ???????? pic.twitter.com/nKa0fNPH3K — ZORA ☼☽ (@ourZORA) June 11, 2021

Хозяйка собаки выставила на аукцион и другие вариации мема.

"Когда Кабосу стала мемом, который так полюбили люди, я пришла к выводу, что Вселенная поручила ей особую миссию. Запуская эти NFT, я хотела бы помочь нуждающимся детям во всем мире. Кабосу и я были бы очень счастливы, если бы мы помогли вызвать улыбку на их лицах", - цитирует Ацуко Know Your Meme.

Значительную часть вырученных денег женщина собирается отдать различным английским и японским благотворительным организациям.