Курс валют Нацбанка на 14 июня

Курс валют Нацбанка на 14 июня

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 14 июня 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 13 июня, снизился на 7 коп до 27.04 за 1 доллар.

Курс евро упал на 20 коп до 32.79 за 1 евро.

Курс рубля повысился на 1 коп до 3.77 за 10 рублей.

Курс фунта стерлингов повысился на 1 коп до 38.26 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подешевел на 10 коп до 30.14 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого понизился до уровня 7.34 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 27.040400 --0.066
EUR Евро 32.790500 --0.199
RUB Рубль 0.376970 +0.001
GBP Фунт стерлингов 38.255400 +0.012
CHF Швейцарский франк 30.137000 --0.103
PLN Польский злотый 7.335600 --0.031

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