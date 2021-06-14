Курс валют Нацбанка на 14 июня

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 14 июня 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 13 июня, снизился на 7 коп до 27.04 за 1 доллар.

Курс евро упал на 20 коп до 32.79 за 1 евро.

Курс рубля повысился на 1 коп до 3.77 за 10 рублей.

Курс фунта стерлингов повысился на 1 коп до 38.26 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подешевел на 10 коп до 30.14 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого понизился до уровня 7.34 за 1 польский злотый.