"Черный список" застройщиков: сотни домов не достроят

Правительство подготовило проект постановления о создании реестра недостроенного жилья. В него могут попасть объекты, не введенные в эксплуатацию в течение двух и более лет с начала строительства, сообщает UBR.

Соответствующий документ опубликовало Министерство развития общин и территорий (Минрегион). Опрошенные эксперты не сошлись во мнениях о том, насколько полезным может стать подобный инструмент.

Профильные сайты уже все сделали

Гендиректор девелоперской компании Greenol Олег Приходько заявил, что вопрос о создании реестров недостроев всплывает с завидной периодичностью.

"Как правило, или после какого-то скандала на строительном рынке, или в связи с какими-то очередными местными выборами. Например, господин Кличко (мэр Киева) буквально несколько месяцев назад последний раз говорил, что нужно взять и создать такой реестр" , – рассказал он.

Отметив, что подобный перечень уже существует, "но толку от него никакого" .

Если даже правительство создаст такую базу данных, то польза от нее неочевидна, считает гендиректор Greenol. Минрегион четко прописал, что никаких последствий, наказаний или других мер не предусмотрено постановлением Кабмина.

По его прогнозам, данное решения никак не повлияет на покупателей.

"Люди, которые хотят приобрести себе жилье на первичном рынке, в первую очередь идут на сайт новостроек Киева и области" , – рассказал Олег Приходько.

По оценкам Приходько, в Киеве и области насчитывается порядка 120-160 недостроев.

Кого зачислят в недострои

Если взять срез по первичному рынку недвижимости, то опоздание со сдачей дома в эксплуатацию сроком до полугода воспринимается уже как "норма жизни". То же утверждение справедливо по отношению к большим объектам – задержка до года считается в данной категории допустимой.

Поэтому предложенный правительством срок в два года Олег Приходько назвал "разумным". Ведь задержки могут возникнуть по разным причинам. Например, из-за пандемии коронавируса или по причине сезонных перебоев с финансированием.

"Все начинают обращать внимание на проблемные недострои только после того, как случился какой-то казус. К сожалению, система ГАСИ – Государственной архитектурно-строительной инспекции – не работает у нас в стране" , – посетовал гендиректор Greenol.

По его словам, из-за этого участники рынка месяцами не могут получить необходимые документы.

"Более чем на полгода остановились процессы ввода в эксплуатацию строений, потому что некому брать и сдавать в эксплуатацию… Поломали коррупционную структуру, на которую говорили плохо все застройщики, но лучшей не создали" , – констатировал Олег Приходько.

Как решить проблему

Виктория Берещак убеждена, что определять тот или иной объект в "перечень" целесообразно уже через полгода-год после "откровенной заморозки" стройки.

Она предложила следующие возможные сценарии по решению данной проблематики:

девелопер перепродает объект другой компании или вступает в альянс с более сильной, финансово устойчивой компанией, которая имеет достаточный запас прочности.

девелопер умывает руки или признает себя банкротом, начинаются судебные тяжбы, инвесторы бьют в набат, привлекая внимание общественности и органов контроля. Начинается затяжной период поиска очевидных ответов на вопрос "кто виноват и что делать", стройка замораживается, градус политического пиара на проблемном объекте растет в геометрической прогрессии.

Как вариант, это может вылиться в поиск органами власти компании-спасителя – сильного системного игрока рынка, который не боится сложностей ни технического, ни финансового, ни репутационного плана и рассматривает это как кейс социальной ответственности, готов к диалогу и ждет преференций от города.

Среди последних – свободные участки под застройку, содействие в решении каких-то вопросов с инженерными сетями, социальной инфраструктурой, дорожным полотном и т.д.

В любом случае, убеждена Берещак, история должна быть о win-win, о государственно-частном взаимодействии, а не о "добровольно принудительном мытарстве".