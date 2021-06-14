В Индии ослабили карантин: что разрешили

В столице Индии Дели заявили о снятии некоторых карантинных ограничений с 14 июня. Там считают, что карантин можно ослабить из-за снижения заболеваемости коронавирусом, сообщает РБК-Украина.

О снятии карантинных ограничений в Дели заявил главный министр Арвинд Кеджривал. Он считает, что ситуация с Covid в Дели значительно улучшилась.

Согласно новым правилам, в индийской столице заработают закусочные и рестораны с 50-процентной пропускной способностью. Также заработают рынки, торговые центры и рыночные комплексы. Им разрешат работать каждый день с 8:00 до 22:00.

Религиозные места в городе также откроются вновь, но посетителей туда пускать не будут.

Что касается школ, колледжей, образовательных и обучающих институтов, политических, социальных, культурных, религиозных и фестивальных собраний, то пока что они будут закрыты. То же самое касается работы кинотеатров, бассейнов, тренажерных залов, общественных парков.

Кеджривал отметил, что в Дели снизилась заболеваемость коронавирусом и это позволяет ослабить карантин. Однако в случае ухудшения ситуации, произойдет ужесточение ограничений.