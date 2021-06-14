Импортные посылки обойдутся существенно дороже

Кабмин решил повысить стоимость ввоза в Украину некоторых категорий товаров. Если сейчас максимальная цена беспошлинного завоза в страну товаров в ручной поклаже или сопроводительном багаже для пунктов пропуска в аэропортах и морпортах составляет €1 тыс., то в правительстве желают опустить "потолок" до €430, сообщает UBR.

В то же время, если сегодня предельная стоимость беспошлинного ввоза товаров через другие пункты пропуска составляет €500, то в Кабмине предложили парламенту опустить ее до €300. В правительстве поддержали соответствующий законопроект, а такие меры объяснили необходимостью обновить часть соглашения об Ассоциации с Евросоюзом.

На сколько подорожают посылки

Юристы полагают, что объяснение правительства насчет Ассоциации с ЕС – только "фиговый лист", которым прикрывают желание получить побольше денег от покупателей заграничных товаров.

"Это коснется любых товаров. Просто раньше, если они стоят сегодня до€1 тыс. и€500 соответственно, то их не облагают налогом. Важно, что речь идет об общей стоимости. Это не тот случай, когда вы везете пять товаров по€1 тыс. Я думаю, что понижение этих лимитов обусловлено как раз с развитием коммерции из-за границы" , – заметил таможенный юрист Ярослав Лысенко.

По его предположению, в Кабмине просто проанализировали, сколько за последнее время приходило товаров из-за рубежа в виде посылок. Лысенко отмечает, что на решение, возможно, повлиял и рост поступления товаров от почтовых операторов. Последние показывают, насколько иностранная продукция набирает у нас популярность.

Тем более, все больше украинцев закупаются в том же Китае. Не говоря уже о магазинах, которые возят в Украину, например, электронику под видом физлиц. Поэтому власти и решили поймать момент для увеличения поступлений в бюджет.

"Такое решение нужно красиво назвать. Вот в правительстве и сослались на Ассоциацию с ЕС. Они же не скажут, что приняли решение, поскольку в Украине ничего не производится. Кроме сырья. Тем более, в контексте пандемии заказы на доставки резко увеличились. И люди от этой привычки уже отказываться не будут" , – считает юрист.

Сказать, сколько сегодня пошлины платят украинцы за такие товары непросто. У каждого товара – своя пошлина. Для этого и существует закон о таможенном тарифе и Украинский классификатор товаров внешнеэкономической деятельности (КТвЭД) с кодами, по которым и определяется стоимость ввоза. Например, 10% или 5% от цены самого товара.

"В некоторых случаях размер пошлины зависит также и от веса товара. Но это, конечно, для пересечения границы на автомобиле. На данный момент "потолок" – не более€500 на человека, но при этом товар не должен весить более 50 кг. Для самолетов, ясно, такие лимиты по весу не установлены, поскольку там все равно существует доплата" , – напоминает Лысенко.

"Челночников" стало меньше

Гендиректор Ассоциации предприятий информационных технологий Украины Юрий Пероганич обращает внимание, что именно ручная поклажа и сопроводительный багаж – это то, что позволяет ввозить товары без оплаты НДС. Иными словами, позволяет целым магазинам поставлять продукцию со злоупотреблением.

"Важно и то, насколько законопроект повлияет в общем на объемы таких перевозок. Если ранее были сговоры между таможенниками и всеми службами на границе, то они и сейчас могут быть. Единственное, что коррупционная составляющая может увеличиться, чтобы эти товары провезти. Но сейчас это уже не столь существенно" , – говорит он.

Сама же "существенность" упала на фоне распространения коронавируса: государства закрывают въезд или его усложняют. Поэтому и хитрых "челночников" стало порядком меньше.

Во-вторых, обращает внимание Пероганич, в Украине до сих пор существует проблема технологического отставания по этому поводу. Например, говорит эксперт, даже в Азербайджане цифровизация ушла уже настолько вперед, что человек, имея приложение в телефоне, может декларировать товары и платить НДС, не стоя в очередях.