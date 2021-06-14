ВР идет на каникулы: что примут нардепы в ближайшее время

Рабочее время нардепов можно измерять пленарными неделями, сессиями или годами, которые как в школе прерывают долгожданные летние каникулы, только у депутатов они немного короче, сообщает Обозреватель.

К августу в Верховной Раде хотят "сдать долги" и принять все документы, необходимые Украине, в частности, для получения транша МВФ и проведения саммита "Крымская платформа".

Издание спросило депутатов, что они собираются успеть за последние три пленарных недели пятой сессии и подобрало ТОП-5 направлений, которые вошли в приоритетный список парламентариев.

На каникулы народные избранники пойдут в августе, когда Украина будет праздновать 30 годовщину независимости, встречать международных гостей и проводить саммит по Крыму. На законопроектную работу под куполом осталось немного времени и депутаты хотят успеть главное. В "Голосе" важными считают законопроекты о судебной реформе, е-резидентах и о фонде поддержки фермеров. В "ЕС" хотят рассмотреть поправки к закону о НАБУ и к рынку земли.

Но, как показывает практика, повестку дня под куполом формирует монобольшинство, как правящая партия. Однако, планы "Слуги народа" во многом совпадают с другими политсилами относительно неотложных законопроектов. Поэтому среди приоритетов и судебная реформа, и поправки к закону о НАБУ, оборона, декларации и вопрос Крыма.

Законы к саммиту "Крымская платформа"

отмена свободной экономической зоны "Крым"

Документом автоматически отменят свободную экономическую зону "Крым", которая действует с 2014 года. Жители полуострова будут подпадать под действие закона, который не позволит ввозить и вывозить товары военного назначения.

Предприниматели смогут добровольно платить единый взнос, а в общем с украинцев в Крыму не будут взимать местные налоги и сборы, а также военный сбор. Этим документом Крым будет определяться как временно оккупированная территория, а не как аннексированный полуостров, что поможет настаивать на санкциях против России во время саммита.

коренные народы Украины

Коренными народами, которые сформированы на Крымском полуострове, предлагают признать крымских татар, караимов и крымчаков. Законопроектом предусматривается, что они имеют право на самоопределение и фактически претендуют на историческую территорию Крыма. Закон планируют использовать как инструмент для деоккупации.

"Сам документ очень активно обсуждается со стороны России. Эта их истерия свидетельствует о том, что его надо принимать именно в такой редакции, мы попали в точку. Комитет уже рекомендовал принять за основу и в целом" , – сказала нардеп "Слуги народа" Евгения Кравчук.

Зеленский определил три коренные народы в Украине.

Олигархи и декларации: инициативы Зеленского

законопроект об олигархах

Нормы документа предусматривают, что список олигархов будет формировать Совет нацбезопасности и обороны. Под это определение попадут те, кто будет отвечать 3 из 4 критериев: участие в политической жизни; влияние на СМИ; обладает естественной монополией; имеет активы в сумме 2,2 млрд грн.

Однако, законопроект получил много критики. Например, депутаты из "Голоса" считают, что СНБО будет иметь искусственные возможности по определению олигархов, а о полномочиях Антимонопольного комитета в документе вообще будто бы забыли. По мнению юристов, отсутствие четких критериев дает возможность назвать олигархом чуть ли не каждого состоятельного бизнесмена.

"Прописали всего четыре пункта, которые позволяют определить "олигарха". Что такое участвовать в политической жизни? Здесь должно быть разъяснение: финансирует политическую партию, основал ее. Иначе можно сказать, что любой участвует в политической жизни, если хоть раз ходил на выборы. А как определить кто влияет на СМИ? Если человек основатель, бенефициар, финансирует его? Если бизнесмен размешает свою рекламу в СМИ, разве это не влияние?" , – прокомментировала член Совета общественного контроля НАБУ, юрист Злата Симоненко.

закон о декларировании и вето Зеленского

Инициативу об электронном декларировании чиновников приняли в Раде 3 июня, однако президент уже заявил, что намерен ветировать свой закон. По его словам парламентом были поддержаны поправки, что разрешают не декларировать имущество членов семей и усложняют процедуру по привлечению к ответственности за ложь в декларации.

Сам законопроект призван вернуть наказание в виде лишения свободы за ложь чиновников в имущественных декларациях, которую осенью отменил Конституционный суд. Парламентарии хотят вернуться к этому вопросу как можно быстрее и проголосовать документ без "вредных" поправок.

Надо деньги: законопроекты о сотрудничестве с МВФ

Украина участвует в программе Международного валютного фонда stand-by, в рамках которой еще в 2020 году получила $2,1 млрд, а в целом зарезервировано $5 млрд. Вторая часть денег ожидается, однако для этого нужно принять ряд законопроектов. Некоторые парламент принял в первом чтении, но оппозиция подала тысячи поправок, которые могут затормозить процесс.

законопроект о НАБУ

Отдельные нормы закона о НАБУ были признаны КСУ неконституционными. В Раде соответствующие замечания учли и уже приняли другой законопроект в первом чтении. НАБУ станет центральным органом исполнительной власти со специальным статусом и не потребует каких-либо дополнительных мероприятий, связанных с ликвидацией или реорганизацией органа.

Кроме того, в этом пакете МВФ ожидает принятия уже упомянутого законопроекта о наказании за недостоверное декларирование, а также внесение изменений в законы о банках и закон о Национальном банке, которые повышают его независимость.

Оборона Украины

национальное сопротивление

Предлагается с 1 января 2022 начать в стране организацию национального сопротивления, чтобы как можно больше людей могли противостоять вооруженной агрессии со стороны России. Для этого школьники начнут получать военные навыки. В общем документ имеет среднесрочную перспективу, граждан хотят и физически и морально подготовить к защите Украины.

численность ВСУ

Этот документ является продолжением вышеупомянутого и предлагает увеличить численность Вооруженных сил Украины на 11 000 военнослужащих. Это необходимо для того, чтобы функционировали созданные в Украине Силы территориальной обороны и движение сопротивления развивался. В ТКГ по Донбассу положительно оценили инициативы Зеленского.

Зеленский внес в Раду законопроекты о территориальной обороне.

Судебная реформа

восстановление работы ВККС

Документ приняли в первом чтении. Он призван восстановить работу Высшей квалификационной комиссии судей Украины и усовершенствовать процедуру ее формирования и деятельности. Регулируется состав конкурсной комиссии, ее образования, проведение собеседований с кандидатами и завершения конкурсных процедур. Инициатива уже успешно прошла первое чтение.

деятельность Высшего совета правосудия

Предполагается создание Этического совета, состоящего из шести членов. Половина из них будет делегирована из числа судей в отставке, а остальные три от международных партнеров. В полномочия этих людей будут входить проверка кандидатов на должности членов ВРП и предоставление рекомендаций по ним. В самой ВРП парламент предостерегают относительно принятия этого законопроекта подчеркивая, что он не соответствует Конституции.

Несмотря на все перечисленные инициативы в ВРУ также планируют взяться за повышение ренты на руду, налоговую судьбу большого бизнеса, добровольную налоговую амнистию. Не исключают депутаты, что для полноценного рассмотрения всех документов будут собираться на внеочередные заседания, чтобы до каникул успеть все.