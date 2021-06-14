Журналисты обнародовали все 35 часов записей с Медведчуком
Журналисты опубликовали 35 часов аудиозаписей с председателем политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь", кумом российского президента Виктором Медведчуком, сообщает Деловая столица.
Записи обнародованы тремя частями на Youtube-канале Bihus.Info.
Также обнародованы отдельное видео, в котором ведущий Денис Бигус дополнительно прокомментировал ситуацию вокруг
"пленок Медведчука".
По словам журналиста, записи с Медведчуком делали украинские спецслужбы:
"Доказывать это уже не имеет особого смысла, потому что СБУ, Офис генерального прокурора и НАБУ это уже сказали... А делали они это в рамках масштабной спецоперации еще с 2014 года", — утверждает Бигус.
Он сообщил, что весь массив записей является довольно хаотичным, в частности там есть много разговоров, которые не имеют никакого отношения к самому Медведчуку:
"Услышите, например, как главари террористов в Кремль звонят".
Также журналист объяснил, почему большое количество разговоров Медведчука не попала к этим записям. Причина в том, что пророссийский политик пользовался также защищенной линией связи.
Бигус отверг обвинения в том, что записи разговоров сфальсифицированы.