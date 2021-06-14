Журналисты обнародовали все 35 часов записей с Медведчуком

Журналисты опубликовали 35 часов аудиозаписей с председателем политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь", кумом российского президента Виктором Медведчуком, сообщает Деловая столица.

Записи обнародованы тремя частями на Youtube-канале Bihus.Info.

Также обнародованы отдельное видео, в котором ведущий Денис Бигус дополнительно прокомментировал ситуацию вокруг "пленок Медведчука".

По словам журналиста, записи с Медведчуком делали украинские спецслужбы:

"Доказывать это уже не имеет особого смысла, потому что СБУ, Офис генерального прокурора и НАБУ это уже сказали... А делали они это в рамках масштабной спецоперации еще с 2014 года" , — утверждает Бигус.

Он сообщил, что весь массив записей является довольно хаотичным, в частности там есть много разговоров, которые не имеют никакого отношения к самому Медведчуку: "Услышите, например, как главари террористов в Кремль звонят".

Также журналист объяснил, почему большое количество разговоров Медведчука не попала к этим записям. Причина в том, что пророссийский политик пользовался также защищенной линией связи.

Бигус отверг обвинения в том, что записи разговоров сфальсифицированы.