Маск назвал условие для продажи автомобилей Tesla за биткоины

Маск назвал условие для продажи автомобилей Tesla за биткоины

Компания Tesla вновь будет принимать оплату биткоинами, когда эта криптовалюта станет более экологичной. Такое условие поставил глава компании Илон Маск в своем Twitter, сообщает Лента.ру.

"Когда появится подтверждение разумного (примерно 50 процентов) использования майнерами чистой энергии и позитивной тенденции на будущее, Tesla продолжит осуществление операций с использованием биткоинов", — указал он.

После этого заявления стоимость криптовалюты подскочила на 10% и на утро понедельника достигла 39 440 долларов за биткоин.

Основатель и глава Tesla в мае обвалил стоимость биткоина, заявив, что компания планирует держать, а не продавать уже имеющиеся у нее биткоины и намерена использовать их для транзакций, как только майнинг перейдет на более устойчивую энергетику. Еще предприниматель говорил, что компания приостанавливает продажу электромобилей за биткоины из-за неэкологичного способа получения этой криптовалюты. Аналитики Уолл-стрит предупредили, что последние шаги Маска сбивают с толку криптоинвесторов и вызывают дополнительную волатильность акций Tesla.

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