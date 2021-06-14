Маск назвал условие для продажи автомобилей Tesla за биткоины

Компания Tesla вновь будет принимать оплату биткоинами, когда эта криптовалюта станет более экологичной. Такое условие поставил глава компании Илон Маск в своем Twitter, сообщает Лента.ру.

"Когда появится подтверждение разумного (примерно 50 процентов) использования майнерами чистой энергии и позитивной тенденции на будущее, Tesla продолжит осуществление операций с использованием биткоинов" , — указал он.

После этого заявления стоимость криптовалюты подскочила на 10% и на утро понедельника достигла 39 440 долларов за биткоин.

Основатель и глава Tesla в мае обвалил стоимость биткоина, заявив, что компания планирует держать, а не продавать уже имеющиеся у нее биткоины и намерена использовать их для транзакций, как только майнинг перейдет на более устойчивую энергетику. Еще предприниматель говорил, что компания приостанавливает продажу электромобилей за биткоины из-за неэкологичного способа получения этой криптовалюты. Аналитики Уолл-стрит предупредили, что последние шаги Маска сбивают с толку криптоинвесторов и вызывают дополнительную волатильность акций Tesla.