Зачем мужчинам нужно проверять уровень тестостерона

У мужчин с сахарным диабетом второго типа нередко наблюдается снижение тестостерона, что приводит к ухудшению течения заболевания и многим другим проблемам, включая снижение либидо и эректильную дисфункцию. Об этом рассказал врач эндокринолог, андролог, доктор медицинских наук, профессор кафедры эндокринологии-диабетологии, главный научный сотрудник НМИЦ эндокринологии Роман Роживанов, сообщает Российская газета.

Поэтому эксперт советует регулярно проверять уровень тестостерона, причем не только диабетикам, но и всем мужчинам старше 30 лет.

"Тестостерон - один из основных гормонов, отвечающих за сохранение мужского здоровья и не только. Мужчин при таких эндокринных расстройствах, которые приводят к уменьшению его уровня, обычно прежде всего волнует снижение либидо и проблемы с эрекцией. Но при пониженном уровне тестостерона возникает также масса других проблем - пациенты жалуются на повышенную утомляемость, раздражительность, у них нарушается сон, возникают приливы и перепады настроения, - рассказал профессор Роживанов. Перспективы тоже малоприятные: со временем снижаются когнитивные способности, увеличивается риск уменьшения плотности костей (постепенно развивается остеопороз). В целом мышечная масса и сила уменьшается, человек становится склонен к ожирению".

Современная эндокринология в состоянии справиться с такими расстройствами - пациентам назначают специальную гормонзаместительную терапию.



По словам эксперта, пониженный уровень тестостерона наблюдается у все большей доли мужчин - виной тому и пристрастие к обильной жирной пище, пиву и другому алкоголю, и гиподинамия, и жизнь в состоянии постоянного хронического стресса.