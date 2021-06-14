Шевченко прокомментировал поражение от Нидерландов

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко после поражения от Нидерландов на Евро-2020 заявил, что матч был интересным и быстрым. По мнению наставника, было очень много моментов в первом тайме и со одной и с другой стороны, сообщает Обозреватель.

Коуч считает, что его подопечные пропустили абсолютно не обязательный гол.

"Когда допускаешь такую ошибку особенно в конце... Мы могли б этот мяч и не пропускать. Прежде всего хочу поблагодарить за ту реакцию, которую футболисты показали после счета 0:2. Ребята нашли в себя силы прессинговать, перестроились. Мы выпустили более свежего игрока в середину. Нашли баланс. Команда очень хорошо себя проявила", – заявил Андрей Николаевич на пресс-конференции.

Шевченко прокомментировал обратную замену Марлоса во втором тайме.

"Марлос вышел на замену вместо Зубкова и я считаю он провел неплохой матч. Во втором тайме не хватало скорости в середине и мы решили поменять систему, выпустив Шапаренко и сместив Зинченко левее. Шапаренко за счет мобильности добавил темп. У нас появилась возможность выше прессинговать. Замена была сделана по ходу игры. Я видел, как развивалась ситуация и ее надо было менять. Это не значит, что Марлос провел плохой матч", – признался тренер.

Шевченко прокомментировал использование схемы в три центральных защитника, как в марте против Франции.

"У нас были варианты. Я считаю, что в 4-3-3 при наличии наших вингеров команда очень хорошо играет. Поэтому мы провели товарищеские игры по такой схеме. Мы не команда, которая становится сзади и пытается только обороняться. Считаю, что схемой 4-3-3 мы играем давно и она очень хорошо ложиться на нашу игру", – подытожил наставник.

Напомним, что матч Нидерланды – Украина завершился со счетом 3:2. По ходу встречи украинцы "горели" 0:2, но смогли за 4 минуты сравнять счет. Победный мяч нидерландцы закатили за 5 минут до финальной сирены.